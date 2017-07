Oltre a Tedino oggi a Palermo si è presentato anche, nuovo direttore sportivo del club rosanero. Queste le sue parole riportate da MediaGol.it: "Vogliamo creare una squadra importante, la nostra idea è quella di spendere un euro in più su un giocatore potenziale piuttosto che scommettere su un calciatore dal passato glorioso. I giocatori sono in vacanza e in questo momento non gli ho parlato, ho scambiato qualche parola con gli agenti e quindi adesso vedremo cosa succederà. Claiton? Siamo in una fase di sondaggio su alcuni profili ed è normale che si buttino dentro nomi, se ne sentiranno tanti di nomi ma dire che sia X oppure Y mi sembra davvero prematuro. Il mio lavoro inizia domani e quindi capiremo su chi puntare per il futuro.. Sono tre tasselli fondamentali, sono incedibili: chiuderemo le porte facendo tutto il possibile per non farceli portare via”.