Aladino Valoti, nuovo direttore sportivo del Palermo, parla in conferenza stampa: "Con grande piacere sono qui oggi, sono davvero emozionato. Voglio ringraziare il patron Zamparini per l'opportunità che mi ha dato, arrivo con grande entusiasmo. Palermo è una città carica di motivazioni,cercherò di condividere questa esperienza con tutta la famiglia del Palermo. Questa è un'opportunità importante per me. Per scelta mia sono sempre stato vicino casa, mi sono spostato per la prima volta lo scorso anno. Tedino? Lo conoscevo già, è un allenatore preparato con idee chiare e che sa lavorare bene con lo staff".