Il neo presidente del Palermo Paul Baccaglini ha parlato a Sport Mediaset: "Anche io, come Zamparini, ho il pallino del bel gioco, ma ho anche una visione un po’ più continuativa di un progetto: mi piace dare fiducia al gruppo con cui si è scelto di lavorare almeno fino a fine stagione. Credo molto in una piazza importante come Palermo: qui si respira un’aria strepitosa, i tifosi hanno una voglia incredibile. Scommessa in caso di salvezza? Ne ho fatte almeno una ventina: processione a Santa Rosalia, abbuffata di panini con la milza… Il nostro è un progetto a 360 gradi: si è parlato dello stadio, del settore giovanile, ma penso che la cosa più importante sia creare una mentalità vincente."