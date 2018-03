Il nuovo direttore sportivo del Palermo, Aladino Valoti, ha parlato alla stampa in occasione della conferenza di presentazione: "Sono davvero emozionato, arrivo con grande entusiasmo. Voglio ringraziare il patron Zamparini per l'opportunità che mi ha dato. Palermo è una città carica di motivazioni, cercherò di condividere questa esperienza con tutta la famiglia del Palermo. Questa è un'opportunità importante per me. Per scelta mia sono sempre stato vicino casa, mi sono spostato per la prima volta lo scorso anno".



OBIETTIVO - "Ho solo un obiettivo: accompagnare la squadra nel miglior modo possibile. Abbiamo tutte le carte in regola per tornare in serie A. La squadra sta lavorando per quello che è il cammino della Serie B, in questo campionato ci stanno i momenti di difficoltà. Le partite sono tante, la stagione è piena di insidie. Dobbiamo solo pensare al Parma, è una partita importante e non serve sprecare energie su altri pensieri. La squadra ha grossi margini di miglioramento da qui alla fine del campionato, ne sono certo".



TEDINO - "Lo conoscevo già, è un allenatore preparato con idee chiare e che sa lavorare bene con lo staff".



LUPO - "Mi sono anche confrontato con Fabio e ho apprezzato tutto quello che lui mi ha detto, ho capito che c’era un bel feeling con la squadra e credo che questa sia una bella soddisfazione".