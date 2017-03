Il Palermo ora necessita più che mai del sostegno del proprio pubblico, e cosa c’è di meglio di uno stadio pieno per spingere la squadra? Per questo motivo il presidente rosanero Baccaglini ha promosso una bella iniziativa per andare incontro ai tifosi: In occasione della partita con il Cagliari (fondamentale visto il terzultimo posto in classifica del Palermo), i costi del biglietto saranno resi popolari.



Per accedere alle curve basterà spendere 7 euro, per chi invece acquisterà un biglietto intero potrà acquistarne altri 3 a prezzo ridotto nello stesso settore. Sconto anche per gli over 65, per gli under 18 e per le donne, che pagheranno rispettivamente il tagliando a soli due euro.