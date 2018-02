E' crisi. Solitamente la aprono tre ko consecutivi e il conseguente "tutti in ritiro!". E, a Palermo, la crisi è aperta. Dopo lo scioccante 4-0 subito contro l'Empoli, dopo la rimonta casalinga contro il Foggia firmata Duhamel-Kragl, è arrivata, nella maniera che fa più male, la terza sconfitta consecutiva, contro il Perugia: palla a Cerri, che disegna un assist fantastico per Di Carmine, obiettivo mancato di gennaio, che al 92esimo buca l'uscita di Pomini. 1-0, le due davanti che viaggiano, così come quello dietro. E il quarto posto è più vicino della promozione diretta...



LA BEFFA - A gennaio, dopo l'arrivo di Moreo, il Palermo era alla ricerca di un altro rinforzo là davanti. E l'obiettivo numero uno, fino alle ultime ore di mercato, è stato proprio Samuel Di Carmine, il numero 10 del Perugia, a dichiarare aperta la crisi rosanero. E pensare che davvero, oggi, poteva vestire la maglia dei siciliani: il direttore sportivo Fabio Lupo aveva trovato l'accordo sia con il classe '88 e con la dirigenza umbra (contratto da due anni e mezzo a Di Carmine, 1 milione di prestito oneroso più 2 di obbligo di riscatto), poi, però, il presidente Santopadre ha fatto un passo indietro decidendo di puntare ancora su uno degli idoli della tifoseria.



E ORA? - Come riporta Sky Sport, Bruno Tedino è stato confermato dalla dirigenza del Palermo, mentre è ancora da decidere quello che sarà il futuro del ds Lupo. "Ritiro? Vogliamo superare insieme l'ostacolo e siamo ancora in tempo anche se davanti si corre molto". Nestorovski e compagni andranno in ritiro a Coccaglio, per uscire dalla crisi. E riprendere la corsa verso la Serie A che, fino a un mese fa, sembrava una formalità.



