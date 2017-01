Un match da non fallire. L'Inter cerca la sesta vittoria consecutiva in casa del Palermo, a caccia di preziosi punti salvezza. I numeri Opta presentano la sfida: l’Inter è imbattuta da cinque incontri contro il Palermo in A (2V, 3N), invece nelle precedenti cinque aveva perso in due occasioni. Tuttavia, i rosanero sono imbattuti in casa contro i nerazzurri da quattro partite (2V, 2N), mentre nelle precedenti cinque la formazione siciliana non aveva mai vinto (2N, 3P). Quattro punti conquistati dal Palermo nelle ultime 13 di campionato – in questo parziale i rosanero hanno subito 32 gol, 2.5 di media a partita. L’Inter ha vinto le ultime cinque partite di Serie A, non arriva a sei successi di fila nello stesso campionato da novembre 2012. Il pareggio con il Pescara alla 18ª giornata ha interrotto una serie di otto sconfitte interne consecutive per il Palermo in Serie A. Sono 15 i punti guadagnati dai neroazzurri da situazioni di svantaggio in questa Serie A, almeno cinque più di ogni altra squadra. Dall’altra parte il Palermo è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio nel campionato in corso, ben 18.



L’Inter è la squadra più prolifica del campionato nel quarto d’ora finale (12 reti), i rosanero invece sono la peggior difesa nel secondo tempo (25 gol incassati). La squadra nerazzurra è la prima nei cinque maggiori campionati europei per numero di cross effettuati su azione (532) e conclusioni di testa (70). Mauro Icardi ha messo lo zampino in cinque reti (quattro gol, un assist) nelle ultime quattro sfide contro il Palermo in Serie A, ma non ha mai segnato al Barbera in campionato. Ilija Nestorovski non ha trovato la rete nelle ultime sette partite di campionato dopo che ne aveva realizzate cinque nelle precedenti sette.