Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini ha dichiarato in vista della sfida di domenica con l'Inter: "A suo tempo è chiaro che sbagliai a esonerare Pioli, ma in quel momento tutto lasciava pensare che non ci fossero più le condizioni perché rimanesse. Fui anche mal consigliato dall'allora mio direttore sportivo Sogliano, peccato. Pioli è una persona seria e capace, oltre che semplice. Lavora bene e non fa il fenomeno".



"Per la differenza che c’è tra le due squadre, non dovrebbe esserci partita. L’Inter ha Icardi, il miglior centravanti e Perisic che a mio giudizio è eccezionale. Ma io spero di fare comunque risultato. In passato tante volte abbiamo battuto l’Inter al Barbera, anche quando poteva contare su fior di campioni. Pioli è stato bravo a sistemare la difesa. Non so dove potrà arrivare la sua Inter, ma credo possa battere chiunque. Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Gli auguro di vincerle tutte, ma dalla prossima in poi... Corini non è in discussione, mi aspetto che giochi meglio".