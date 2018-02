Il centrocampista del Palermo Mato Jajalo ha parlato sul sito del club della pesante sconfitta contro l'Empoli nell'ultimo turno e della prossima gara contro il Foggia: “Come sempre non dobbiamo abbassare la testa, ma guardare avanti. È stato importante non aver subito 2-3 sconfitte di fila, però ogni tanto si può perdere anche se bisogna evitare altre figure come quelle di Empoli. Dobbiamo dimenticare e imparare dagli errori fatti. Col Foggia mi aspetto una bella partita e spero in uno stadio un po' più pieno visti i prezzi bassi voluti dalla società. Non credo che ci siano favoriti perché ogni squadra può vincere perché il campionato è lungo e duro”.