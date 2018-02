Il patron del Palermo, Maurizio Zamparini ha dichiarato al sito ufficiale del club rosanero all'indomani del ko in casa col Foggia: "Una bruttissima sconfitta purtroppo. Una squadra che vuole andare in serie A non può essere in vantaggio a un quarto d'ora dalla fine e poi perdere la partita, abbiamo perso la bussola e non è da grande squadra".



"Non mi preoccupa la classifica, ma la condizione psicofisica della squadra che dal rientro da Natale non si è ripresa, non è più la squadra che avevamo lasciato prima delle ferie. Oggi sarò con la squadra 3-4 ore per fare il punto della situazione e trovare il bandolo della matassa".