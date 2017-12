Seduta d'allenamento pomeridiana per il Palermo, che ha iniziato oggi il percorso d'avvicinamento al match di domenica sera contro il Bari. I rosanero hanno svolto, al 'Tenente Onorato' di Boccadifalco, i consueti lavori di prevenzione in palestra seguiti da esercizi di attivazione. La seduta è proseguita con esercitazioni tecniche, un lavoro aerobico ed è stata conclusa da esercitazioni sul possesso palla.



Ilija Nestorovski si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione di I-II grado del retto femorale destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso.

Giuseppe Bellusci si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato un sovraccarico sulla giunzione mio-tendinea del muscolo soleo destro. Il giocatore nella giornata di domani avvierà la fase di riatletizzazione.



Differenziato e fisioterapia per Norbert Balogh, Gaetano Monachello e Gabriele Rolando. Cure dei fisioterapisti per Aljaz Struna. Ivaylo Chochev ha avviato la seconda fase del percorso riabilitativo con lavoro muscolare in assenza di carico, deambulazione in carico completo e fisioterapia. Mato Jajalo si è sottoposto a cure fisioterapiche per il completo recupero dell'alluce del piede sinistro ritraumatizzato nella partita contro il Venezia.

Domani i rosanero torneranno in campo per una doppia seduta d'allenamento a porte chiuse in vista di Bari-Palermo.