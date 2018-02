Serse, tecnico dell’, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul, tornando sul suo passato al, club che oggi ha pareggiato 0-0 sul campo della Pro Vercelli: “Palermo? La ferita non c'è perché è come se non ci fossi mai andato, forse è stata l'unica volta in cui sono stato sottovalutato nella mia carriera. Ho fatto 45 giorni belli a Mondello, ma è stata una esperienza negativa, che non mi ha lasciato niente oltre ai soldi. I punti di distacco dalla vetta sono troppi, si è un po' fermata la squadra, ma mancano 15 partite ed è un'eternità. E' un campionato molto complicato per tutti”.