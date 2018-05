Antonino La Gumina, attaccante del Palermo, autore di una doppietta contro la Ternana, parla così dopo la vittoria rosanero: "Sono molto contento per questa partita che abbiamo vinto. Lo scorso anno a Terni è stato molto bello, ora sono nella mia città e sono contento. Adesso testa al Cesena. Sono molto contento per questi due gol, ma era giusto non esultare perché sono stato benissimo a Terni. Stavo facendo bene, poi purtroppo lo scorso anno mi sono infortunato. L'importante è essermi trovato bene con la gente di Terni. Questa vittoria ci dà speranza per andare in Serie A direttamente".