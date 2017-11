In seguito all'istanza di fallimento presentata dalla Procura di Palermo al club rosanero, per via di un buco di bilancio ammontante a 70 milioni, emerge una serie di possibili scenari che potrebbero condizionare il club e il rispettivo campionato d'appartenenza: ad ogni modo, toccherà ad un giudice fallimentare fare luce sul caso.



Una possibile conseguenza, nel caso in cui fosse dichiarato il fallimento della società, sarebbe - dopo aver comunque portato a termine il campionato, rimandando la sentenza definitiva al 30 giugno - il declassamento fra i dilettanti, come avvenuto al Parma nel 2015.



A patto che l'inchiesta penale non dovesse portare degli sviluppi, il Palermo potrebbe comunque iscriversi al prossimo campionato di competenza.



Queste vicissitudini potrebbero avvenire in contemporanea con l'eventuale cessione della societa; spetta agli uomini di Tedino, comunque, rispondere sul campo alle beghe giudiziarie senza esserne travolti, anche se di questi tempi è inevitabile che fattore campo e scrivania siano scissi. Quanto accaduto ieri nella gara interna con il Cittadella ne è la lampante dimostrazione.