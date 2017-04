Lazio-Palermo 6-2



Posavec 5: Dopo 20' ha già raccolto 3 volte il pallone dal fondo della rete, senza essere riuscito ad intervenire praticamente mai. Una di quelle giornate che i portieri non vorrebbero vivere mai all'Olimpico contro la Lazio: peccato che sia successo anche altre volte. Praticamente gli riesce solo una parata.



Sunjic 4: La Lazio fa quel che vuole, e il demerito è dei 3 difensori (e di tutti quelli che non li supportano): non è che lui elevi la media terribile della difesa rosanero nel match.



Gonzalez 4: Fanno fare a Keita quello che vuole in occasione del suo primo gol, ma è tutta la Lazio che ha libertà assoluta di fare e disfare, ed il demerito è anche suo.



Goldaniga 4: Che disastro, ma non lui, tutto il Palermo. I difensori non sanno come opporsi alle offensive della Lazio, e non fa eccezione.



Rispoli 6,5: Ha il piccolo merito di provare a concludere in porta e mettere in rete una doppietta, da capitano vero, anche se servito e riverito dalla difesa della Lazio. L'unico che ha un po' di orgoglio da spendere.



Gazzi 5: Dovrebbe provare ad opporsi ai centrocampisti della Lazio, ma non gli riesce praticamente nulla, tranne forse



Jajalo 5: Il centrocampo viene infilato praticamente ad ogni affondo della Lazio. Non gli riesce quasi nulla, è un sollievo che Bortoluzzi lo richiami in campo



(dal 66' Chochev 5,5: Difficile valutare la sua prestazione, entra in un momento della partita in cui tutto è già deciso, e non incide).



Morganella 4,5: Come se non bastasse una Lazio già arrembante, trova anche il fallo da rigore che affonda definitivamente un Palermo comunque già con l'acqua alla gola.



Sallai 5: Paga il dazio di una partita da dimenticare a dir poco per il suo Palermo. Bortoluzzi lo rimanda a fare la doccia senza aspettare nemmeno l'intervallo, per provare a salvare il salvabile. Senza riuscirci.



Dal 31' Bruno Henrique 5: Il suo ingresso in cambio rinforza la mediana, ma solo numericamente, visto che la Lazio continua a far quello che vuole in lungo e in largo.



Lo Faso 5: Nel primo tempo tocca pochi palloni il classe '98, si trova in un pomeriggio francamente da incubo all'Olimpico. Ha davanti una lunga carriera per dimenticarlo.



(Dal 74' Trajkovski s.v.)



Nestorovski 5: L'unico che potrebbe dare una qualche pericolosità al reparto offensivo del Palermo non riesce nemmeno a toccare un pallone giocabile.



All. Bortoluzzi 4,5: Il suo Palermo francamente lascia alla Lazio una giornata di totale libertà. Il primo tempo è da libro nero del calcio: tutto quello che la Lazio ha voluto, ha fatto. Questo pomeriggio, per lui e per il Palermo, è veramente da dimenticare.