Palermo-Atalanta 1-3



Posavec 5: potrebbe fare qualcosa di più nel terzo gol, ma l’ex Cristante lo beffa



Rispoli 6: in ombra rispetto al solito, soffre la giornata no dell’intero reparto.



Goldaniga 5,5: Gomez e Petagna gli sfuggono spesso, il giovane atalantino lo costringe al cartellino giallo nella ripresa.



Gonzalez 5,5: al rientro dalla squalifica, non ha la lucidità che serve ad un leader.



Pezzella 5: passi indietro rispetto alle ultime settimane, ma sarebbe sbagliato riportarlo in panchina.



B. Henrique 6: dal suo piede parte l’assist per Chochev, dovrebbe provare anche la soluzione personale.



(dal 84’ Balogh 6: nella sua azione personale nei minuti di recupero c’è un po’ la stagione dei rosa, con il palo colpito a portiere battuto)



Jajalo 4,5: sbaglia partita, c’è poco da dire.



Chochev 6,5: riporta i suoi in gara, oltre al gol è uno dei pochi a salvarsi quest’oggi.



(dal 74’ Gazzi s.v)



Embalo 5: è l’uomo in più che consente la superiorità numerica, quando i rosa attaccano. A volte, però, è troppo innamorato del pallone.



Nestorovski 6,5: non è supportato a dovere dai compagni, torna spesso indietro a prendersi palla.



Trajkovski 6: anche se ancora lontano dalla migliore condizione, è imprescindibile nel tridente. Perché non provarlo come seconda punta?



(dal 55’ Diamanti 5,5: il suo ingresso dovrebbe cambiare la partita, ma a partita già compromessa non incide a dovere)





All. Diego Lopez 5,5: per vedere Diamanti in campo dall’inizio serve un referendum, mister?