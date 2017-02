Palermo-Sampdoria 1-1



Posavec 6,5: bravo e fortunato nella ripresa, quando neutralizza un’occasione per Bruno Fernandes con un intervento da pallavolista. Su Quagliarella non può nulla.



Rispoli 6,5: non si ferma mai. Quando il Palermo attacca c’è, quando il Palermo difende c’è. Dimostra di meritare la fascia di capitano al braccio.



Cionek 6: all’inizio poco lucido, poi toglie più di una volta le castagne dal fuoco quando la Samp capovolge le azioni verso l’attacco.



Andelkovic 6: qualche incertezza nei primi minuti, quando si perde Quagliarella. Poi, col passare del tempo, acquista consapevolezza dei propri mezzi.



(dal 95’ Sunjic s.v)



Aleesami 6: che peccato, una prestazione ampiamente sufficiente compromessa dalla mancanza di lucidità in fase di copertura negli ultimi minuti di gara.



Gazzi 5: continua la sua serie sfortunata contro la Sampdoria. Dopo l’espulsione dell’andata, perde un pallone letale che consente ai doriani di costruire l’azione del pareggio.



Chochev 6,5: se si confermerà così sarà un ritorno importante per il centrocampo rosanero.



Sallai 6: ha qualche individualità di rilievo, che alterna a piccole mancanze di lucidità. Deve crescere, ma giocare gli farà bene.



(dal 77’ Diamanti 5,5: a pochi secondi dal termine ha l’occasione per riportare la vittoria a casa, ma non la sfrutta)



B. Henrique 6,5: dietro l’unica punta ha libertà di spaziare tra centrocampo e attacco, se gli avversari lo permettono può essere letale.



Balogh 6: Un po’ come per Sallai, ha bisogno di giocare. Ma ha in più di una circostanza il pallone giusto per infilare Viviano e non lo sfrutta.



(dal 84’ Embalo s.v)



Nestorovski 7: il pallone del rigore pesava un macigno, e lo deposita in rete con una forza inaudita. Decima rete in stagione, chapeau.





All. Lopez 6,5: il Palermo mandato in campo dall’ex Cagliari è decisamente offensivo, la squadra lo premia con una vittoria preziosa.