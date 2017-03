Udinese-Palermo: 4-1



Posavec 6: poteva di più sul primo gol di Thereau, poi nonostante la goleada effettua delle buone parate.



Morganella 5,5: la sua è la fascia più battuta dalla compagine friulana, non offre abbastanza copertura.



Goldaniga 5,5: non accorcia in tempo nell'azione del pareggio di Thereau, poi crolla insieme ai compagni



Gonzalez 5,5: il migliore dei tre nel reparto difensivo per un ora, poi sparisce con la sua squadra.



Aleesami 6,5: tanto lavoro in copertura e in fase di spinta, suo l'assist per il gol del vantaggio



(64' Pezzella 5): non garantisce la stessa spinta del compagno e neanche la copertura)



Gazzi 6: contiene bene il centrocampo dell'Udinese per un tempo, poi gli scappano da tutte le parti.



Chochev 6: costretto molto sulla difensiva da Badu, ma riesce ad arginarlo bene.



Cionek 5,5: manca spinta dalla sua fascia.



(64' Balogh 5: entra nel momento peggiore della gara e non riesce a supportare i compagni)



Diamanti 5: ci prova con qualche conclusione dalla distanza, sufficiente fino all'espulsione che abbandona i compagni.



Sallai 6,5: arriva il gol ma anche tanto lavoro di movimento e inserimenti.



Nestorovski 5,5: meno presente del solito nell'area avversaria.



(81' Jajalo s.v.)





All. Diego Lopez 6: i suoi ragazzi tengono bene il campo per un'ora, poi si lasciano andare e l'Udinese dilaga.