Il neo acquisto del Palermo Corentin Fiore ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero. Ecco le sue prime parole: "Sono molto felice di essere qui, è un grande sogno giocare per il Palermo e voglio dare il meglio per questa squadra. Sono un calciatore duttile, un mancino: il mio giocatore italiano preferito è Chiellini, gioca nel mio stesso ruolo e penso che sia un esempio da seguire, spero di giocare contro di lui nella prossima stagione. Il campionato italiano mi piace, darò il meglio per essere pronto. Ringrazio i tifosi per l'accoglienza, voglio ancora ringraziare il presidente Zamparini, il direttore sportivo Lupo e l'allenatore Tedino. Forza Palermo".