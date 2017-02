L'allenatore del Palermo, Diego Lopez, è intervenuto nella consueta conferenza pre gara. Domani, alle 12.30, ci sarà Palermo-Sampdoria, sfida su cui il tecnico si è espresso così: "Dobbiamo fare punti con tutte le squadre, ci abbiamo provato anche la Juventus anche se vedendo il risultato sembra tutto diverso. Se vogliamo dare un segnale forte, dobbiamo cercare di fare i tre punti. Domani con la Sampdoria e così via fino alla fine. Bisogna stare attenti, sono compatti e hanno gamba con due attaccanti forti. È una squadra molto ben organizzata. Prendo le decisioni, faccio le scelte, per me parla il campo e gli allenamenti che facciamo durante la settimana. Balogh e Sallai con la Juventus hanno fatto bene, soprattutto nel primo tempo. Siamo arrivati al tiro tante volte, questo è un dato: sono due ragazzi, faranno degli errori ma anche i grandi li fanno. Bisogna stare attenti a non puntare il dito sui giovani. Dopo Napoli ho detto che la fase offensiva deve essere migliorata, per aiutare Nestorovski a fare molti più tiri. Sunjic ha un potenziale importante. Deve crescere e capire il nostro calcio però sta facendo passi avanti. È un ragazzo che lavora. Diamanti, quando è entrato, ha fatto bene. È un segnale importante per lui ma anche per me: lo vedo bene a gara in corso perché può cambiare la partita, ha le qualità giuste. Per evitare gli errori bisogna alzare il livello di concentrazione, vale per tutte le fasi: offensiva e difensiva, da squadra. Tutti abbiamo già giocato alle 12.30, non ci sono problemi sotto questo punto di vista".