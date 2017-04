Dopo la sconfitta subita a Milano, il tecnico del Palermo Diego Lopez ai microfoni di Radio Rai ha detto: "Oggi sapevamo che era difficile per noi ma abbiamo subito un gol subito e dopo cinque 5 minuti la gara è diventato più difficile. Venire qui e prendere subito gol è dura per tutti, per il morale dei ragazzi. La partita è difficile commentarla, quando prendi tre gol nel 1° tempo, il Milan non fatto un granché, sono state messe due palle bene e abbiamo subito gol, la colpa è nostra. Salvezza impossibile? Impossibile no, niente è impossibile, dobbiamo pensare alla prossima, dobbiamo fare punti, è tutto lì, se riesci a fare punti come il Crotone le cose possono cambiare in un attimo".