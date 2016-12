Il vice presidente del Palermo Guglielmo Miccichè ha commentato ai microfoni di Mediaset Premium la gara contro il Genoa: "Direi ultima spiaggia forse è troppo ma siamo lì. Dobbiamo fare punti perchè le altre squadre non ci aspettano. Dobbiamo sfruttare la gara di questa sera, poi prima della sosta abbiamo il Pescara. Dopo la sosta abbiamo l'Empoli e per noi queste tre partite saranno importanti".



Cosa farà ora il Palermo?

"Il presidente è innervosito a ragione dal comportamento degli istituti bancari. Questo problema sarà risolto. Ora servono punti".



Difficile vincere a Genova?

"Contro la Samp abbiamo fatto un'eccellente partita e anche in quell'occasione non eravamo favoriti. Speriamo di fare l'impresa".