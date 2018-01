Stefano Moreo, nuovo attaccante del Palermo, si presenta al sito ufficiale del club rosanero: "È una soddisfazione immensa per me arrivare in un club di questo livello. Essere acquistato da una Società così importante a livello nazionale mi riempie d'orgoglio. Voglio ripagare la fiducia che il Palermo ha avuto nei miei confronti e dimostrare che posso fare bene con questa maglia. Ringrazio il patron Maurizio Zamparini ed il direttore sportivo Fabio Lupo, ma dico grazie anche al responsabile dell'area tecnica del Venezia Leandro Rinaudo che mi ha voluto e lanciato: è grazie a lui ed a mister Inzaghi che sto avendo questa opportunità. Un pensiero lo dedico anche alla mia famiglia ed alla mia fidanzata che sono sempre vicini a me".



L'ex Venezia indosserà la maglia numero 9: "Mi paragonano a Mandzukic? Molti mi paragonano a lui. E' da un po' che lo seguo, cerco di osservare ogni dettaglio ed imparare quanto più possibile".



Obiettivi: "Posso dire loro che la prima cosa che faccio in assoluto è onorare al meglio la maglia, dando il 110% in ogni partita. Questo lo farò sempre. Spero di poter dare una mano realizzando tanti gol ed aiutare la squadra a tornare in Serie A".