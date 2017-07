Quattro mesi non sono bastati a Paul Baccaglini per reperire le risorse necessarie per completare l'acquisto del Palermo e fornire le garanzie necessarie al patron Maurizio Zamparini per prendere in consegna il club siciliano dopo un breve interregno coinciso con la retrocessione in Serie B. L'imprenditore friulano aveva fissato per la data di oggi la deadline e, scaduto l'ultimatum, ha di fatto certificato l'impossibilità di arrivare al closing: "Non ho le giuste garanzie non posso lasciare il club al primo che passa. Vado avanti per la mia strada e riporterò la squadra subito in Serie A. Se poi i soldi arriveranno, ne parleremo. Ma la storia per me è chiusa”.



Baccaglini aveva annunciato l'acquisto del 100% delle quote del Palermo lo scorso 6 marzo, salvo poi far slittare la conclusione dell'affare al 31 maggio scorso e infine al 30 giugno. Preso atto dell'inconsistenza della cordata guidata dall'ex Iena, Zamparini si ritrova tra le mani un club che aveva comunque continuato a guidare nell'ombra, scegliendo il nuovo allenatore Tedino dal Pordenone.