Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel corso della notte è stato trovato l'accordo fra il Palermo e il Mainz per la cessione in Germania di Robin Quaison. Il calciatore classe '93 partirà in giornata per la Germania per svolgere le visite mediche. Il Mainz verserà ai rosanero 2 milioni e mezzo ai quali vanno aggiunti 500 mila euro di bonus.