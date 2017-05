Andrea Rispoli, capitano del Palermo, ha parlato nel post partita commentando la vittoria sul Genoa arrivata grazie al suo gol: "Personalmente potrei essere contento, ma c’è rammarico per tutta la stagione. È un peccato visto quello che stiamo facendo nelle ultime partite, ci dispiace per tutte le persone che hanno sofferto per noi. I complimenti, però, vanno fatti a questo gruppo giovane, che nonostante l’anno difficile ha sempre messo il massimo dell’impegno. Nonostante la retrocessione stiamo dando il massimo, questo fa onore ai ragazzi. Devo onorare questa maglia, la sento, e dobbiamo farlo tutti. La mia esultanza? C’era tanta rabbia per la retrocessione".