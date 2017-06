Il Palermo, secondo la volontà del suo presidente Paul Baccaglini, deve ripartire la prossima stagione dal suo capitano Rispoli e dal suo goleador Nestorovki che sono considerati due giocatori fondamentali per la promozione in Serie A. I due giocatori hanno avuto molte richieste da diversi club italiani ma dovrebbero restare nel club siciliano perchè la società non vuole privarsi dei simboli della loro squara come riporta il Corriere dello Sport.