Andrea, difensore del, parla così dopo lo 0-0 contro la Pro Vercelli: “Sapevamo che la Pro Vercelli sarebbe stata una squadra che ci avrebbe aspettato lì dietro, abbiamo cercato di portare i tre punti a casa. Non ci siamo riusciti, però abbiamo portato a casa un buon punto per dare continuità e cercare di cambiare la rotta che è molto lenta nelle ultime partite. Se vogliamo ambire alla Serie A diretta, dobbiamo cercare di vincere la prossima gara. Noi dobbiamo sempre cercare di giocare ogni partita per vincerla, perché dobbiamo ambire a quelli che sono i nostri programmi, i nostri obiettivi, ovvero andare in Serie A: questa piazza se lo merita e ci sono tutti i presupposti per fare quello che abbiamo fatto nel girone d’andata. Dobbiamo ritrovare quella continuità che abbiamo perso dopo le festività e cercare di avere quel ritmo che avevamo nel girone d’andata. Tutti stiamo facendo un esame, abbiamo fatto questa settimana importante di ritiro e ora dobbiamo provare a cambiare rotta”.