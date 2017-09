Torna a parlare a La Repubblica l'ex presidente del Palermo Paul Baccaglini, che è tornato sui motivi che non hanno portato al completamento del closing per il club rosanero: "Ho deciso di dire la mia per evitare speculazioni: la trattativa va avanti ed è seria, ma serve riservatezza per arrivare a una soluzione positiva. Io voglio ancora questa società, per me non è cambiato nulla perché il brand è importante ed è proprio l'aspetto che ci aveva spinto a iniziare questa trattativa".