George Puscas, attaccante classe '96 del Benevento, ma di proprietà dell'Inter, è a un passo dal Palermo. Queste le sue parole al Giornale di Palermo: "Conosco il Palermo, è primo in classifica e l'idea di giocare lì per lottare per la promozione sarebbe stimolante e rappresenterebbe una bella opportunità per me. Sono stato in Romania in vacanza, ma nei prossimi giorni parlerò con il mio agente e farò il punto sulla mia situazione. Chiaro che restare in serie A mi farebbe piacere, ma se non dovessero però presentarsi delle opportunità convenienti valuterò anche quelle provenienti dalla B. Il Palermo è primo in classifica e l’ipotesi di giocare in una piazza del sud dove il pubblico è caloroso, mi farebbe piacere".