Il Palermo affianca Genoa e Sampdoria nella corsa all'attaccante colombiano Ibarbo, in prestito al Panathinaikos ma di proprietà del Cagliari. Che a sua volta sfida le due squadre genovesi per il centrocampista del Brescia, Bisoli e sempre per la prossima stagione tratta l'attaccante uruguaiano Avenatti, in scadenza di contratto a giugno con la Ternana. Nel caso parta Giannetti (Chievo, Spezia o Benevento), il Cagliari pensa al ritorno di Nene dallo Spezia, cercato pure dal Bari.