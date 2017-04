Il Palermo pensa all'allenatore del Siracusa, Sottil per ripartire dalla Serie B nella prossima stagione secondo Tuttosport.



Intanto è praticamente definito il closing per il trasferimento delle quote azionarie del club rosanero da Zamparini alla società di Paul Baccaglini. Come si legge sul Corriere dello Sport, dati i tempi tecnici e bancari, la comunicazione ufficiale verrà data nei primissimi giorni di maggio, forse già martedì 2 maggio, in leggerissimo ritardo rispetto alla data indicata del 30 aprile, che peraltro era una domenica. Procedimenti burocratici lunghi e complessi non hanno consentito di anticipare a ieri, venerdì sera, la chiusura dell'operazione, ma ormai i dubbi sembrano caduti. Baccaglini e la YW&F Global Limited diverranno realmente proprietari del club, mettendo fine alla quindicennale avventura di Zamparini. Che punta a restare un consulente, certamente per i primi mesi Paul sentirà anche il suo parere, ma è ormai chiaro che il giovane italo americano ha un suo pensiero preciso su come rilanciare il Palermo e mira a non farsi condizionare più di tanto.