Non ha fatto in tempo a sbarcare a Palermo che il difensore classe '88 dello Stoccarda Toni Sunjic ha già creato la prima crepa tra il presidente rosanero Zamparini e il ds Nicola Salerno. Quest'ultimo non rientra nei piani del nuovo dirigente e il calciatore, che ancora non ha firmato, potrebbe essere costretto a tornare in Germania.