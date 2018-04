Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro la Cremonese: "Capitano questi periodi: bisogna fare qualcosa in più sull'attenzione. È la seconda volta che sblocchiamo il risultato in casa e non è così semplice come sembra. Trovo però strano che la squadra conceda una palla gol come quella costata il pari. Stiamo lavorando molto evidentemente serve di più. Scamacca? L'ho avuto, è un buonissimo giocatore. Non dobbiamo però piegarci ed anzi avere voglia ed energie da trasformare in positività. Abbiamo la possibilità di far meglio, questo lo sappiamo e non c'è dubbio. Bisogna analizzare bene le cose: oggi abbiamo condotto la partita e nel secondo tempo, anche sull'1-0, non abbiamo preso ripartenze come contro il Pescara. Rispetto a quella la prestazione è stata totalmente diversa: loro ci avevano imbrigliati con l'ampiezza, mentre la Cremonese è stata brava a prenderci alti. La squadra deve migliorare sulla concentrazione. Pochi gol? Abbiamo avuto tante occasioni per fare il 2-0. Lì la partita sarebbe cambiata. I giocatori però si stanno allenando bene con energia e voglia, devo essere io ad essere più incisivo ed ignorante nel trasmettere certe cose. Siamo abituati a soffrire, va trovata l'energia per uscire dal tunnel. Stiamo buttando via punti ma siamo ancora ampiamente in corsa".