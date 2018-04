Bruno Tedino, allenatore del Palermo, accoglie Adriano Bacconi nel suo staff per questo finale di stagione: "Per la verità, una delle cose che ho detto a Valoti un mese e mezzo fa è che avevamo bisogno di trasferire un certo tipo di lavoro con ancor più credenziali. Per questo avevo chiesto la disponibilità del numero uno in assoluto dal punto di vista didattico, non è stato possibile portarlo subito ma è da tempo che l'ho chiesto. Non è un match analyst, è una persona che riesce a trasferire tutte le slide che facciamo e che può darci qualcosa in più sotto l'aspetto della credibilità del nostro lavoro. Speravo di averlo prima, sinceramente. E' una miglioria a livello lavorativo con la persona che reputo la più competente in assoluto. In pochissimo tempo ha fatto determinati tipi di lavoro, ma non ha la bacchetta magica. Nel lavoro maniacale e metodico possiamo migliorare in qualcosa".