Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Virtus Entella: "Tanti infortuni? Siamo abituati a lavorare in queste condizioni, non possiamo fare nulla sui problemi muscolari che hanno colpito i nostri giocatori, ma non voglio però avere alibi. Dobbiamo fare il nostro percorso e sappiamo che affronteremo una squadra come l’Entella che si disimpegna molto bene a ha degli ottimi uomini d’attacco, su tutti penso a De Luca. Finora ho cambiato spesso a causa delle assenze e degli infortuni, ma non andremo sul mercato degli svincolati per sopperire alle assenze visto che tanto servirebbe almeno un mese per essere in condizione e a questo punto preferisco aspettare i miei giocatori. Il nostro impegno e la nostra volontà sono sempre le stesse, l’obiettivo è riportare questa squadra e questa piazza di nuovo in serie A. Dobbiamo capire però che il percorso è lungo e difficile, c’è qualche difficoltà per gli uomini a disposizione e per le sfide ravvicinate. Rispoli? Fino al 28 agosto era un giocatore che aveva staccato la spina, si considerava in uscita e stava attento a non farsi male, poi ha cominciato a date tutto se stesso e ora deve fare in modo di far fare al Palermo il salto di qualità. Coronado? Ha dato tanto alla nostra causa e vorremmo fosse sempre al massimo, nell'ultimo mese questo non è accaduto, ma anche così è irrinunciabile".