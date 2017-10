Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Parma: "Sono molto soddisfatto del pareggio. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, mentre nella ripresa hanno fatto meglio loro. Abbiamo fatto una grande prestazione nonostante le tante assenze. Parma meritava la vittoria? D'Aversa penso che abbia visto un'altra partita, perchè per me noi potevamo chiuderla nel primo tempo. La Gumina? La Gumina ha fatto molto bene e la società è stata brava ad allungare il contratto per fare capire la fiducia che si ha su di lui. Peccato che la sua rete non sia valsa i tre punti. La nostra è una squadra che ha dignità ed orgoglio ed io non mi sono mai pianto addosso. Oggi abbiamo dimostrato che possiamo capovolgere i pronostici, facendo mezz'ora di ottimo calcio".