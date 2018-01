Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia: " L'uscita di Cionek apre le porte a Dawidowicz e Szyminski, con Accardi leggermente dietro. Embalo? Ha caratteristiche diverse dagli altri giocatori, è un esterno d'attacco che nel 3-5-2 fa più fatica, ma è un ragazzo splendido che mi dà tante garanzie, ma siccome non regalo niente a nessuno schiererò i migliori. Abbiamo fatto un cambio davanti per struttura che è stato quello di Monachello che mi è dispiaciuto tanto, ma sono felice per lui che giocherà con continuità. Abbiamo preso Moreo che ci darà una grossa mano".