Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla a Sky Sport prima della sfida sul Brescia: "Cerchiamo di avere maggiore pericolosità, devo trovare spazio ad Embalo perché sta facendo molto bene ma cerchiamo anche di avere equilibrio. Carlos non mi ha mai chiesto nulla allenandosi con grande spirito e vuole giocare. In quindici partite ha dimostrato di poter essere protagonista, non sono io a dover parlare di mercato, ovviamente non vorrei che fosse toccato nulla di questo gruppo. I dettagli vanno sempre curati, noi lavoriamo in tal senso e sappiamo che sarà un girone di ritorno ricco di difficoltà da superare per raggiungere importante traguardo"