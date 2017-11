Tedino, allenatore del Palermo, ha commentato la sfida contro il Pescara a Sky: "Mi fa arrabbiare aver preso un gol a inizio secondo tempo, non è così che possiamo raggiungere obiettivi straordinari. Secondo me il Palermo ha fatto una prestazione molto positiva, nel primo tempo ha fatto un ottimo calcio mentre nella ripresa abbiamo subito l'aggressività del Pescara". Tanti nazionali assenti alla prossima: "Per me è uguale, a me fa piacere che i giocatori che alleno diano il contributo. Troveremo il modo di fare calcio ma la cosa migliore è non dare alibi a nessuno".