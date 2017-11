Bruno Tedino, allenatore del Palermo, è intervenuto al termine del match vinto contro la Cremonese (1-2 il risultato finale). Queste le sue parole a Sky Sport:



Sono queste le partite che fanno la differenza?

"La squadra ha fatto un’ottima partita, la Cremonese mi ha impressionato rispetto a quello che avevamo visto nei video. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro in fase di non possesso. Siamo stati molto bravi ad usare gli esterni, lì abbiamo fatto la partita noi".



Vedi una squadra più unita?

"Credo che la vera qualità che abbiamo avuto tutti è quella di tirarci su le maniche e affrontare il periodo negativo. Venire da una situazione come la retrocessione è complicato. Abbiamo reso i ragazzi partecipi, abbiamo l’identikit di una squadra che lavora. Dobbiamo sistemare qualcosa, ma la vittoria sistema sempre tutto".



Cosa c'è da migliorare? Di cosa siete soddisfatti?

"Non sono ancora felice, dobbiamo essere meno prevedibili. Abbiamo una buona organizzazione di gioco, dobbiamo sempre migliorare".