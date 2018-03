Bruno Tedino, allenatore del Palermo, parla in vista del match con il Parma: "La squadra va bene, è in serie positiva e anche la società ha vinto la sua partita più importante, quella giocata in tribunale. Noi abbiamo sempre avuto grande fiducia nella società, io ero il portavoce dei ragazzi, ma tutti abbiamo sempre creduto in Zamparini, Giammarva e nell'operato di tutta la società. Noi abbiamo sempre pensato a giocare e continueremo a farlo, magari con quel quid d'entusiasmo in più che danno le vittorie e non mi riferisco solo a quelle calcistiche. Parma? Sarà una partita molto difficile, ma non è la gara spartiacque o che ci mette tensione perché costretti a vincere, noi dobbiamo fare il nostro percorso".