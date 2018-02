Bruno, tecnico del, parla dopo la partita pareggiata contro la: “E’ difficile a livello mentale giocare dopo tre sconfitte consecutive. Oggi è stata una partita su un campo molto difficile, la Pro Vercelli vive un momento importante e viene da prestazioni importanti. Il Palermo poteva fare qualcosa di più, ma è anche più difficile nei momenti di difficoltà: ho visto comunque un gioco e una buona prestazione. Dobbiamo trovare una continuità e molta più organizzazione, questa partita potevamo anche vincerla nel finale. Nel finale secondo me c’era una trattenuta evidente in area di rigore, ma non mi piace cercare alibi: bisogna cercare di analizzare la partita con razionalità, per noi è stato un punto importante contro una signora squadra e dobbiamo esserne contenti, anche perchè il Frosinone ha perso e abbiamo rosicchiato un punto. Noi abbiamo fatto quest’anno un periodo in cui abbiamo giocato veramente bene, adesso non ci riusciamo così bene, anche se il Palermo oggi è uscito sempre giocando a calcio e ne sono contento.. Sul piano della concretizzazione dovevamo fare di meglio, nel primo tempo non siamo riusciti a finalizzare alcune ripartenze fatte molto bene. Dovevamo essere più bravi in tutti i sensi, dobbiamo lavorare sulla costruzione dell’azione”.