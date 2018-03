Bruno Tedino, allenatore del Palermo, ai microfoni di Sky parla dopo la vittoria sull'Entella: "Siamo stati colpiti da questo virus che ha già debilitato Dawidowicz e altre 2-3 persone in squadra. Non volevo stare lontano da questo gruppo che si sta allenando con intelligenza e grande mentalità, stiamo facendo cose importanti soffrendo. Abbiamo vinto in un campo difficile contro una squadra che aveva fatto punti contro Cremonese e Parma. I ragazzi sono stati bravi a soffrire. La Gumina? Nino ha fatto due partite ravvicinate, sta lavorando tantissimo ed in maniera egregia. Sta lavorando tanto per la squadra e sta facendo vedere delle cose pregevoli. In questo momento per noi è un giocatore molto importante, ma come altri. I ragazzi rimasti oggi fuori hanno partecipato con grande spirito festeggiando nello spogliatoio. Questo è il biglietto da visita per un grande gruppo. Con o senza i nazionali dobbiamo dimostrare la nostra forza, questo però non basta".