L'allenatore del Palermo Bruno Tedino ha presentato in conferenza stampa l'impegno di domani contro la Cremonese: "Zamparini è il proprietario e da contributo economico e di presenza. Siamo contenti che sia con noi, lui non mette pressione anzi ci aiuta. Noi siamo concentrati per la sfida di domani in casa contro la Cremonese. Zamparini non mi dice chi deve giocare, mi sento sempre con lui e discutiamo tranquillamente di tutto quello che succede. Al presidente l’ho detto: col Pescara abbiamo fatto una c....a', l’ho ammesso io per primo. Mi da fastidio quando si scrivono cose sbagliate. Sono uno che ha fatto cose positive, ma ha fatto anche degli errori, come è normale che sia, a me piace essere leale con il presidente del Palermo e con tutti i presidenti. Mi hanno dato fastidio certe illazioni perché quello che ha detto Zamparini è un concetto mio che lui ha amplificato".



Sui dubbi di formazione: "Rajkovic forse non verrà convocato ed abbiamo qualche giocatore da valutare. Nestorovski? L'ho rivisto carico e convinto dei propri mezzi. Coronado sente la fiducia e rende il 110%".