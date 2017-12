Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana: "Nestorovski? Non è un giocatore che ne salta dieci da solo. E' un giocatore importante, che chiude il lavoro della squadra. Un gruppo che lavora continuamente per migliorare. Ieri Nestorovski lo abbiamo tenuto a riposo in via precauzionale. La Gumina? Da un mese a questa parte sta facendo bene e ci dà tanto per attaccare gli spazi con la sua forza e le sue leve. Quando La Gumina pressa e riparte ha un ritmo nelle gambe notevoli e questo ci ha aiutato tanto nella fase di possesso ed in quella di non possesso, permettendo alla linea difensiva ed ai centrocampisti di respirare. La Salernitana? Ha calciatori importanti che ribaltano l’azione molto bene. Hanno una qualità di impianto di gioco importante ed ho visto partite eccellenti. Col Foggia, la Salernitana ha perso alla fine ma ha fatto una partita straordinaria con un’intensità importante"