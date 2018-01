Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla a Sky Sport, facendo il punto sul mercato rosanero: "Moreo? Noi sinceramente nel reparto avanzato abbiamo sempre avuto grandissime dimostrazioni di avere buoni giocatori. Forse ci mancava un ragazzo con caratteristiche di un certo rilievo, un po' di struttura in più: Stefano Moreo ha un identikit ben preciso, vediamo se lo vedremo qui a breve. Però nel frattempo lavoriamo su quello che abbiamo, e che ci ha portati a giocare un girone di andata molto buono".



Due parole poi su Nestorovski: "Io sono un lavoratore di questa società, non sono il presidente o chi deve guardare l'aspetto economico-finanziario. A livello tecnico Nestorovski non si discute e io l'ho fatto capitano perché penso sia un leader. Ci ha fatto vincere molte partite, è inutile stare qui a spiegarlo; è normale che faccia gola a molti club ed è normale che nel caso mi dispiacerebbe. Però credo che sia lui che la società abbiano le idee molto chiare, sono sereno".



Infine, un commento su Calaiò e Puscas: "Se li smentisco? No, sono giocatori molto bravi, molto capaci e funzionali. Però in questo momento io non credo di dover parlare di mercato. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, vorrei tenere il gruppo solido perché nel girone di andata ha meritato sul campo i punti. Se dobbiamo cambiare tanti giocatori non sono d'accordo, con la proprietà e la dirigenza abbiamo fatto un'analisi dettagliata, abbiamo deciso di continuare con questo gruppo, magari mettendo dentro giocatori con caratteristiche diverse".