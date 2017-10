Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla a Sky Sport dopo il ko, primo in campionato, contro il Novara: "Abbiamo iniziato bene la gara, poi la squadra ha perso piano piano verve non lavorando bene sulle seconde palle. Non c'è stata intensità, non aveva la bava alla bocca. Difficoltà ben precise. Passo indietro preoccupante? Beh, un campanello d'allarme c'è e dunque dobbiamo fare meglio. Ora recuperiamo le forze e speriamo di far bene a Carpi".