Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla a Sky Sport dopo il pareggio di Foggia: "L’ambiente era bello caldo, il Foggia gioca molto bene. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, loro hanno giocato bene. Hanno meritato nettamente. Non siamo riusciti a vincere, ma abbiamo giocato una bella partita. Se vogliamo recitare un ruolo da protagonista dobbiamo trovare la continuità giusta".Nestorovski? Non può da solo essere determinate, serve un lavoro di squadra. Non siamo una squadra forte come sembriamo, dobbiamo lavorare bene. Anche chi gioca poco deve dare la disponibilità giusta. Sono convinto che questa squadra farà molto meglio. Inizio difficile? Non abbiamo lavorato bene nelle ultime due settimane. Abbiamo bisogno di lavorare di più perché veniamo da una retrocessione. Non è facile giocare un campionato di B