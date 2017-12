Bruno Tedino, tecnico del Palermo, parla dopo il pareggio col Venezia: "Embalo ha avuto dei problemi, credo che debba essere un Palermo arrembante come è stato negli ultimi minuti. Se non sblocchi queste partite poi rischi e in quel caso diventa difficilissimo fare anche un tiro in porta. Abbiamo fatto una partita da squadra. Ho tolto Gnahoré per essere sicuro di avere almeno un centrocampista dopo le ammonizioni di Jajalo e Murawski che mancheranno per squalifica, stiamo già pensando a delle idee per affrontare il Bari al meglio. Ripeto, devo fare un forte applauso alla squadra che ha giocato una signora partita".